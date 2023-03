Lecce, lunedì lavori allo stadio per aumentare capienza

Interventi previsti per lo stadio di Via del Mare. Lo comunica l’U.S. Lecce che in una nota annuncia che lunedì 27 marzo avranno inizio i lavori di rinforzo strutturale della Tribuna Est Superiore, finalizzati a restituire la capienza totale al settore interessato che, dopo il completamento dei lavori, passerebbe dagli attuali 943 a 3775 posti. Tali lavori, dopo attenta valutazione sia dei preventivi pervenuti che della specificità delle opere, sono stati affidati alla Ditta Almat srl, impresa con esperienza qualificata nella realizzazione di interventi, con utilizzo di fibre di carbonio, su numerosi edifici.