Lecce, maglia per i 115 anni di storia: Sticchi Damiani la consegna a due ex

Il Lecce festeggia 115 anni di storia il prossimo mercoledì e prima della partita contro il Torino il presidente Saverio Sticchi Damiani ha consegnato una maglia celebrativa a Beto Barbas e Pedro Pasculli, due ex storici della formazione giallorossa. Al momento della consegna applausi da tutto il Via del Mare.

In precedenza la società salentina aveva annunciato che i calciatori giallorossi sarebbero scesi "in campo indossando una maglia storica per celebrare la data del 15 marzo 1908, ricorrenza dei 115 anni del calcio a Lecce. La maglia che verrà indossata sarà quella della stagione sportiva 1991/92, annata nella quale il direttore sportivo Stefano Trinchera, dopo la trafila nel settore giovanile, iniziò a far parte della Prima Squadra".