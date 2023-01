Lecce-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la sfida di campionato al Via del Mare.

Redazione ITASportPress

Lecce-Milan si gioca questa sera, sabato 14 gennaio 2023 alle ore 18 per la 18^ giornata di Serie A. La sfida del Via del Mare vedrà la formazione di mister Baroni sfidare quella di Pioli.

Lecce-Milan, le ultime Dopo aver battuto la Lazio e pareggiato contro lo Spezia, il Lccce cerca il terzo risultato positivo di questo 2023. Per farlo, mister Baroni si dovrebbe affidare al tridente composto da Stefezza, Di Francesco e dalla punta centrale Colombo, tra l'altro di proprietà dei rossoneri. In mezzo al campo Hjulmand ci sarà. In difesa davanti a Falcone sarà l'esperienza di Umtiti e di Baschirotto a gestire il reparto.

Il Milan risponderà con Leao e Giroud dall'inizio e con la voglia di dimenticare l'eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta in settimana contro il Torino. Theo Hernandez partirà titolare e in difesa con lui dovrebbero esserci Calabria, Tomori e Kalulu.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Lecce e Milan si giocherà, come detto, oggi 14 gennaio 2023 alle ore 18. La partita del Via del Mare potrà essere vista in diretta e streaming.

Sarà DAZN a trasmettere il match. Si potrà scaricare l'app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Per quanto riguarda la diretta streaming si potrà vedere la gara scaricando l'app su dispositivi mobili oppure collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Di seguito le probabili formazioni complete:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.