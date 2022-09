Lecce-Monza, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la sesta giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Lecce-Monza si gioca oggi, domenica 11 settembre 2022 alle ore 15 per la sesta giornata di Serie A. Dopo l'ottimo pari col Napoli e la sconfitta contro il Torino, la formazione di mister Baroni cerca punti contro i brianzoli reduci dalla sconfitta contro l'Atalanta.

Lecce-Monza, le ultime

Diversi dubbi di formazione da una parte e dall'altra. Il Lecce deve scegliere a chi affidarsi in avanti tra Ceesay e Colombo come centravanti. Ai lati ci saranno con ogni probabilità Banda e Di Francesco. Il Monza con Caprari e Mota in avanti. Di Gregorio dovrebbe essere confermato ancora tra i pali. Izzo si gioca una maglia da titolare in difesa.

Probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Lecce-Monza si giocherà alle 15:00 di domenica 11 settembre 2022. La gara è in programma allo Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce e sarà valida per la sesta giornata di campionato.

Il match tra salentini e brianzoli sarà trasmesso in diretta da DAZN, visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per gli abbonati di Sky e DAZN, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q, oppure attivando ZONA DAZN e collegandosi al canale numero 216 del satellite.

La gara tra Lecce e Monza è disponibile anche in diretta streaming grazie a DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Gli utenti , dopo il fischio finale, avranno inoltre la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Queste le possibili formazioni del match:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Izzo, Pablo Marì; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari.