Lecce, morto ex allenatore Bolchi. Il messaggio di cordoglio del club

È morto ieri sera, in una clinica a Firenze Bruno Bolchi, ex calciatore e allenatore: aveva 82 anni. Nato a Milano il 21 febbraio 1940, viveva da tempo a Pieve a Nievole (Pistoia). Era ricoverato da qualche giorno per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Portò il Lecce in Serie A e il club giallorosso ha espresso il suo cordoglio. "Ciao mister Bruno Bolchi alla guida dei giallorossi nella storica promozione in SerieA nella stagione 1992/93. Alla sua famiglia giunga il nostro più sentito cordoglio". Bolchi allenò anche il Bari alle promozioni consecutive dalla Serie C1 alla Serie A. Tra le imprese con il Bari nella Coppa Italia 1983-1984 l’eliminazione della Juve agli ottavi e della Fiorentina ai quarti. Come tecnico ha conquistato 4 promozioni in Serie A con Bari (1984-85), Cesena (1986-87), Lecce (1992-93) e Reggina (1998-99), più 2 in B con Bari (1983-84) e Pistoiese (1976-77). Bolchi fu anche il primo calciatore, nel 1961, ad apparire sulle figurine della Panini.