Lecce, nuovo record storico di abbonamenti

Il Lecce è tornato in Serie A dopo due anni di assenza e tifosi sono letteralmente impazziti: i supporters salentini, infatti, hanno sbancato il botteghino, fissando un nuovo storico record per quanto riguarda gli abbonamenti per lo Stadio Via del Mare. Sono 18.764 gli abbonati per le partite casalinghe del Lecce: superato il precedente record del 2019/2020, stagione in cui il club pugliese dopo quasi un decennio era tornata in A. Il comunicato sul record degli abbonamenti: