Lecce pareggia ancora al Via del Mare: è 1-1 contro la Fiorentina

Al Via del Mare termina 1-1 (quinto per il Lecce in 10 gare) un match bello e combattuto

Dopo 90' di grande ritmo e intensità Lecce e Fiorentina chiudono in parità. Al Via del Mare è finita 1-1 con due squadre che si sono difese con ordine, con primo tempo meglio i giallorossi e poi nella ripresa meglio la viola fermata dal portiere pugliese Falcone. Entrambe le squadre giocano a viso aperto. Italiano perde Jovic per infortunio dopo 7’ e successivamente si vede annullare un gol di Cabral per fuorigioco. Il Lecce passa a fine primo tempo con Ceesay. A inizio ripresa arriva il pari di Kouamé. Falcone compie un paio di interventi e salva la sua porta. Fiorentina a 10, Lecce a 8 punti in classifica dopo il match che ha chiuso la 10a giornata di Serie A.