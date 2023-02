Lecce, lo sfogo del presidente Damiani: “Lo stadio toglie risorse al club”

"Sono stanco di dover togliere risorse al progetto tecnico per tamponare le crepe del Via del Mare. Ci ritroviamo per la quinta volta ad intervenire sulla tribuna est per renderla agibile integralmente. Si tratta di un ulteriore intervento che ci costerà più di un milione di euro. Speriamo di riuscire ad avere un parziale ristoro con il titolo II. In ogni caso, con la somma degli interventi fino ad ora realizzati per rendere agibile la sola tribuna est avremmo potuto edificare un centro sportivo di proprietà. Sono opportunità di crescita che il club sta perdendo. Non si tratta di interventi estetici ma di consolidamento".