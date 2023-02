Lecce-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo Empoli-Spezia in programma alle 15, la Serie A fa tappa a Lecce dove la squadra di Marco Baroni ospita la Roma per il match valido per la 22ª giornata. Allo stadio Via del Mare di Lecce ci sono punti importanti per i pugliesi che inseguono la salvezza e i capitolini alla ricerca di un posto in zona Champions. Sarà una partita particolare per Morten Hjulmand capitano del Lecce e uomo cardine del gioco della squadra di Marco Baroni. All’andata (2-1) fu espulso in modo un po’ avventato dall’arbitro Prontera e la sua uscita fu determinante perché il Lecce giocò con un uomo in meno dal 22’. Oggi sarà una sfida diversa perché il regista danese arriva alla sfida contro la Roma con un curriculum molto più ricco.