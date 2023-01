Lecce-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la sfida di Serie A.

Redazione ITASportPress

Lecce-Salernitana si gioca questa sera, venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 20:45 per la prima gara del girone di ritorno di Serie A. La formazione salentina di Baroni ospita quella di Davide Nicola al Via del Mare.

Lecce-Salernitana, le ultime Una gara difficile per entrambe le formazioni che sa tanto di scontro diretto per dire definitivamente o quasi addio alle zone calde della classifica. Il Lecce si affiderà con ogni probabilità a Strefezza con Colombo in attacco. Il tridente potrebbe essere completato da uno tra Di Francesco e Banda. Blin e Hjulmand a centrocampo mentre Baschirotto e Umtiti dovrebbero essere al centro della difesa col francese che dovrebbe aver recuperato dall botta alla spalla.

Nella Salernitana Dia, Piatek e Candreva saranno i tre davanti con l'esterno che potrebbe agire nel tridente o poco più indietro a centrocampo. Ochoa tra i pali e Nicolussi Caviglia in mezzo al campo con Coulibaly.

Probabili formazioni e dove vederla — Il match tra Lecce e Salernitana è in programma, come detto, oggi venerdì 27 gennaio 2023 allo stadio Via del Mare: calcio d'inizio previsto alle ore 20:45.

La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN: per vederla in tv, occorrerà scaricare l'app di su una smart tv compatibile oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, è possibile anche scaricare l'app dalle console di videogiochi PlayStation e Xbox o accedervi tramite l'utilizzo del TIMVISION Box.

Per vedere Lecce-Salernitana in tv, inoltre, gli abbonati a e Sky potranno attivare "Zona DAZN" e guardare la partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Di seguito le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Daniliuc, Troost-Ekong, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Candreva; Piatek, Dia. All. Nicola