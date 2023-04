Scelte eseguite dai due allenatori per il lunch match di Serie A tra Lecce e Sampdoria delle 12:30.

Lecce e Sampdoria sono pronte a darsi battaglia al Via del Mare per la 30esima giornata di campionato di Serie A. Tutto fatto per i due allenatori che hanno comunicato le loro scelte per i 22 titolari che andranno a giocarsi il match alle 12:30.

Lecce-Sampdoria, le formazioni ufficiali I padroni di casa del Lecce vanno in campo col classico 4-3-3. Baroni ha però scelto Ceesay e non Colombo come punta centrale insieme a Di Francesco e Strefezza. In mezzo con Blin e Hjulmand c'è Oudin. In difesa Baschirotto e Umtiti centrali.

Nella Sampdoria conferma per Ravaglia in porta. Ci sono Djuriric, Lammers e Gabbiadini nel reparto più avanzato con gli ultimi due che agiranno da attaccanti puri e il primo da trequartista. Stankovic sceglie Zanoli in difesa nel tris davanti al portiere con Nuytinck e Amione.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. All.Stankovic