Lecce-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo questa sera per la sfida del campionato di Serie A.

Lecce-Sassuolo si gioca oggi, sabato 25 febbraio 2023 alle ore 20:45 per la 24^ giornata di Serie A. Sfida importante per le due formazioni che trovando i tre punti si metterebbero in una posizione di classifica ancora più serena.

Lecce-Sassuolo, le ultime I padroni di casa del Lecce vogliono stupire e continuare il loro bellissimo cammino in campionato. Mister Baroni è stato chiaro: "Provare a vincere". Per farlo spazio a Strefezza, Ceesay e Banda in avanti con Di Francesco che è squalificato. Umtiti dovrebbe essere recuperato ma possibile che accanto a Baschirotto di ci sia ancora Tuia.

Nel Sassuolo ritorna Berardi con Defrel e Bajrami in avanti. Centrocampo affidato a Frattesi, Obiang e Matheus Henrique. Roccia Consigli in difesa.

Probabili formazioni e dove vederla — Lecce-Sassuolo si giocherà, come detto, questa sera sabato 25 febbraio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 20.45.

Ci sono diverse possibilità per seguire l'anticipo del sabato di campionato in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione DAZN, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita del Via del Mare sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami.