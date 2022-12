Lecce, si va avanti con Gallo: rinnovo fino al 2026 con opzione

"Antonino Gallo rinnova fino al 2026 con opzione per la s.s. 26/27", si legge su Twitter. "L'U.S.Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2024, con l'esterno difensivo Antonino Gallo, fino al 30 giugno 2026 opzione per la stagione sportiva 2026/27".

In queste prime uscite di campionato Gallo, col suo numero 25, è stato impiegato molto spesso sulla corsia mancina assicurando un buon rendimento sia in fase difensiva che nella spinta in attacco. Vedremo se il rinnovo lo porterà a fare un ulteriore step in avanti in vista della seconda parte di stagione.