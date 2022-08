Lecce, Sticchi Damiani: “Abbiamo un budget limitato, ma siamo una società sana”

"Dietro a delle scelte c'è strategia, non si può dire ci sia improvvisazione. Abbiamo scelto il rinnovamento, è molto più dispendioso. Per quanto sia abilissima la nostra area tecnica, ogni operazione è dispendiosa. Anche quando leggete ‘a costo zero’, non lo è. Ci sono ingaggi e commissioni. Dieci operazioni a costo zero hanno altri costi, questo viene spesso trascurato. La visione è che questa è la strada migliore per il futuro. Molti giocatori sono sconosciuti come lo erano in parte Hjulmand e Strefezza, spero un domani diventino dei pupilli come loro. Questo club non ha deciso di convivere con croniche posizioni di debito. Oggi la Serie A ha diversi club tecnicamente falliti. Quella dei debiti è una politica che non sposeremo, anche a costo di rinunciare a comprare qualche calciatore. Qualcuno dice che il club non ha soldi, un passaggio offensivo e banale. Il club è uno dei più virtuosi in A utilizzando i propri soldi, non quelli delle banche. Quando lo sento sia dentro che fuori dalla società, è un concetto che a me non piace. È un piccolo club del Salento, sud Italia, che fa il meglio possibile".