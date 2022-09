Lecce, Sticchi Damiani: “Errori gravi e oggettivi contro. Ora conseguenze per gli arbitri”

Parla il presidente dei salentini dopo gli episodi nella gara contro il Monza in campionato.

Dopo il weekend di campionato è ancora polemica verso alcune decisioni degli arbitri. Anche in Lecce-Monza le cose non sono andate esattamente bene. Furiosa la società salentina che nel suo presidente Saverio Sticchi Damiani ha parlato senza giri di parole dopo il match e anche a mete più fredda ai microfoni di Telerama.

DIALOGO - "Ci sono stati tutti i contatti ed i confronti che da un punto di vista istituzionale un club è tenuto ad avere con le istituzioni e con la classe arbitrale. Da un po’ di tempo per i club è possibile interloquire tramite una serie di canali con i vertici arbitrali per avere un confronto, perché a caldo e lo confermo anche oggi non riuscivo a trovare un appiglio regolamentare per giustificare le decisioni arbitrali", ha detto Sticchi Damiani. "Quando parlo di appigli mi riferisco a quelle attenuanti che possono consentire all’arbitro di giustificare l’errore e renderlo meno macroscopico ma non c’è nulla che riesca ridimensionarli".

ERRORI E PUNIZIONI - "Quello che mi fa piacere che dai confronti avuti con i vertici arbitrali sia emerso che sono due errori gravi e oggettivi, per distribuire le responsabilità sarebbe utile ricostruire i dialoghi tra arbitro e sala video e abbiamo richiesto anche i dialoghi, perché bisogna capire cosa si sono detti e lo sapremo, ovviamente. Ora come club vogliamo vedere che conseguenze avranno questi due errori sui diretti interessati. I punti persi ieri non ce li restituirà nessuno, ma per essere rispettati, come siamo su tutti i tavoli, abbiamo degli strumenti che ci fornisce il sistema. La cosa importante è che questi episodi provochino voglia di andarci a riprendere il maltolto sul campo”.

SQUADRA - Nonostate l'amarezza per l'esito dell'ultima gara, il presidente del Lecce si è dimostrato carico e ancora pieno di entusiasmo: "Vedo questa squadra crescere ogni giorno di allenamento in allenamento. Il gruppo cresce e vedo germogliare qualcosa che può darci soddisfazioni. Il tutto con l’incredibile affetto del pubblico. Col Monza in 25mila al Via del Mare. Chi capisce di calcio sa che questa squadra ha ancora ampi margini di crescita. L’entusiasmo che vedo in casa e fuori casa da parte dei tifosi mi fa capire che hanno compreso”.