Lecce, Sticchi Damiani: “Forse un altro colpo entro fine mercato. Su Umtiti…”

"Primo punto? Ne dovremmo avere tre. Ma cresciamo giorno dopo giorno e questo mi rende felice. So che dovremo lottare fino all’ultimo minuto per tenere il Lecce in A. Mi piace sempre sperare che la Primavera anticipi di un anno quel che fa la prima squadra. E’ salita e poi è salita la prima squadra, si è salvata all’ultima giornata e ora speriamo che si salvi la prima squadra. E, intanto, la Primavera è in testa. Mercato? Se sarà, sarà una ciliegina finale. Uno pronto. Ma ne deve valere la pena. La squadra c’è già. Umtiti? Stavo andando a Reggio Emilia per la partita col Sassuolo, mi hanno chiamato dicendomi di questa possibilità. Li rispondo: "Ma quanto costa?". E mi spiegano. L’aggancio è stato l’agente di Gonzalez: noi pagheremo qualcosa se lui farà un certo numero di presenze e ci salveremo. In un paio d’ore ho convinto Corvino a fare l’esperienza più coinvolgente della sua carriera. Cos'abbiamo in comune? La profonda cultura del lavoro. E la cura dei dettagli. Dal mattino presto è in movimento. Abbiamo un rito di trovarci in un bar in cui da ragazzino faceva il cameriere. E vuole andare ancora sempre lì".