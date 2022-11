Lecce, Sticchi Damiani: “Pensiamo già alla Sampdoria. Vogliamo continuare”

"Ho dovuto indossare la tuta. È stata davvero una serata che ha premiato il lavoro intelligente e generoso dei ragazzi e del mister. Abbiamo battuto l’Atalanta che in trasferta aveva sempre vinto cogliendo un solo pareggio. In due partite con il rischio di zero punti ne abbiamo colti quattro. Peccato per gli episodi sfortunati e per certi arbitraggi infelici che ci hanno tolto, quattro, cinque punti, che avremmo meritato. E’ stata una vittoria liberatoria. Questa sera ci siamo concessi dieci minuti di meritata euforia, ma adesso pensiamo già alla partita con la Sampdoria fra soli quattro giorni. Vogliamo continuare. Dopo la partita con la Juve si è detto di tutto e di più. Ho voluto restare in silenzio, chiuso in me stesso per trasmettere ai giocatori ed all’allenatore, al gruppo, con Corvino e con Trinchera tutta l’energia e la fiducia possibile, contando sull’impareggiabile aiuto dei nostri tifosi sia in casa che fuori. Un’energia che la squadra ed il tecnico hanno riversato in campo, dimostrando il reale valore".