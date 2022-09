Lecce, Sticchi Damiani: “Stradominato la gara ma penalizzati dall’arbitro”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani è l'unico a parlare dei pugliesi al termine della gara pareggiata dai giallorossi contro il Monza. "Voglio evitare che al danno si aggiunga la beffa e ho deciso di tenere fuori il tecnico Marco Baroni per l'analisi della partita. Il tema centrale di questa mia analisi è la direzione arbitrale. Due netti falli di mano in area del Monza non ravvisati dal direttore di gara ci hanno negato i tre punti. Veniamo da una retrocessione decretata due anni fa dal Var e oggi l'arbitro non è andato a rivedere gli episodi apparsi netti. Se oggi avessimo vinto nessuno avrebbe potuto dire nulla. Abbiamo stradominato la partita e questi errori creano imbarazzo anche nei confronti della nostra tifoseria alla quale non sappiamo dare una spiegazione per quello che è successo in campo. La squadra ha fatto una buona prestazione e sono contento ma purtroppo non vinciamo per gli errori dell'arbitro. Per la salvezza ci siamo e con l’appoggio e il sostegno dell’ambiente questa squadra può dire la sua".