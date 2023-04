Lecce, Sticchi Damiani: “Tifosi possono fischiare ma club senza debiti e magie…”

Oggi i fischi alla squadra dopo il pareggio contro la Sampdoria non sono andate giù a calciatori e dirigenti. A parlare è stato il presidente Saverio Sticchi Damiani, che ha rilasciato le sue dichiarazioni a 90° Minuto in onda su Rai 2: "Tifosi liberi di farlo, ma la squadra ha giocato bene. Stiamo facendo un lavoro tecnico in pochi anni inimmaginabile. Abbiamo la Primavera al primo posto, abbiamo la squadra più giovane della Serie A che si misura con altre squadre rispettando regole e bilanci, oltre a pagare puntualmente gli stipendi. Leggo ogni giorno notizie su bilanci generosi o artefatti, di società pluri-indebitate e con gravi problemi finanziari che ogni anno riescono però magicamente a trovare risorse sconosciute sul mercato e allestire rose importanti".