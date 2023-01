Lecce, Sticchi Damiani: “Umtiti no operazione marketing. Battere la Lazio…”

Gioia e ambizione per il patron del club salentino.

Redazione ITASportPress

Dopo la grande vittoria del suo Leccecontro la Lazio al Via del Mare alla ripresa del campionato, il patron dei salentini Saverio Sticchi Damiani ha parlato a TMWdel percorso di crescita compiuto dalla squadra di mister Baroni e delle ambizioni e aspettative per il futuro con uno sguardo anche al mercato.

Lecce, Sticchi Damiani a 360° Tra i primi argomenti affrontati dal presidente del Lecce Sticchi Damiani, l'arrivo in Salento di Umtiti: "Quando è arrivato in molti l'hanno descritta così. Sia io che il direttore sportivo abbiamo provato a spiegare a tutti come fosse un'operazione tecnica, fatta esclusivamente perché grande opportunità per il Lecce. Umtiti aveva bisogno di una piazza tranquilla, che vivesse però di calcio. In ultimo anche sul piano fisico atletico grazie al ritiro invernale svolto durante la pausa".

E ancora: "Era stato messo ai margini per delle valutazioni che io non posso sapere, che riguardano il Barcellona. Posso dire che Lecce è la piazza ideale per ripartire [...]. Ha i vantaggi della provincia, ma in una società che ha un grande tifo".

Sul trionfo maturato alla ripresa del campionato contro la Lazio (2-1 al Via del Mare): "Direi che è stata una grande soddisfazione tornare al Via del Mare dopo una lunga pausa e sfoderare una prestazione del genere, è un risultato di grande spessore. Prima della pausa abbiamo battuto l'Atalanta, ieri una Lazio molto forte. Nel primo tempo ha dato l'impressione di essere una delle più organizzate del campionato". [...] "Se avrei firmato per un pari con la Lazio? Io speravo in una ripresa alla pari, con i giusti accorgimenti tattici del mister. È stato bravissimo, perché la squadra si è resa conto di potersela giocare alla pari, sensazione che prima non c'era".

Dopo aver parlato del centrocampo in crescita, uno sguardo anche al mercato: "Maleh è stata un'operazione molto importante, trattandosi di un profilo da prendere subito battendo la concorrenza sul tempo. È stato bravo Pantaleo Corvino, ma è un'operazione che a mio avviso chiude, sostanzialmente, il mercato in entrata, salvo situazioni particolari. Abbiamo giusto una-due posizioni in uscita per calciatori che non hanno trovato spazio. Non ci sono esuberi, tutti gli effettivi sono coinvolti".