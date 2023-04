Lecce, Strefezza match winner: “Da tanto cercavo il gol. Salvezza? La meritiamo”

Dopo la vittoria per 1-0 contro l'Udinese grazie ad un suo gol, Strefezza ha fatto il punto personale e di squadra in vista del finale di campionato.

L'attaccante del Lecce Gabriel Strefezza ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 1-0 sull'Udinese, arrivato grazie a un suo gol su rigore. Una rete che, per sua stessa ammissione, gli mancava da tanto e che non vedeva l'ora arrivasse. "Che liberazione è segnare dopo 10 giornate? Da tanto cercavo questo gol e soprattutto di vincere. Penso sia stato un momento perfetto ma manca tanto ancora alla fine".