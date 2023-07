Lecce, Strefezza: “Stiamo prendendo le idee del mister. Ci farà divertire”

"Sono rientrato da poco, per me è stata una settimana difficile dato che sono stato fuori. La partita? Ho preso il ritmo e anche la squadra che sta facendo molto bene. La squadra sta prendendo le idee del mister e a livello personale penso che ci farà divertire, soprattutto noi attaccanti esterni", ha spiegato il calciatore dei giallorossi.

E in generale sul momento dei suoi: "Vedo bene la squadra anche se stiamo ancora prendendo la forma, anche io stesso. Tifosi? Non vediamo l'ora di scendere in campo al via del Mare come sempre per portare tanta gioia ai tifosi".