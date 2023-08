Buona la prima per il Lecce che batte 2-1 la Lazio in rimonta. Strefezza ha commentato i tre punti ottenuti al Via del Mare.

Redazione ITASportPress

Non potevano sperare in un debutto nella Serie A 2023-24 migliore i tifosi del Lecceche al Via del Mare hanno visto la squadra di mister D'Aversa vincere in rimonta contro la più quotata Lazio. A DAZN ha commentato l'esito della sfida anche Gabriel Strefezza che sta adattando il suo modo di giocare al nuovo ruolo, più da punta, datogli dal tecnico.