Tutto pronto per il lunch match di Serie A di oggi tra Lecce-Torino . I rispettivi allenatori, Baroni da una parte e Juric dall'altra, hanno deciso chi mandare in campo dall'inizio per la sfida odierna di campionato.

Lecce-Torino, le formazioni ufficiali

Il Lecce di Baroni si schiera col consueto 4-3-3. Rispetto alle attese della vigilia c'è Ceesay in campo titolare al centro dell'attacco e non Colombo. Con lui Strefezza e Di Francesco che completano il reparto avanzato. Torna Baschirotto in difesa accanto a Umtiti. In mezzo sarà Hjulmand a gestire la sfera.