Lecce-Torino, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi per il lunch match di Serie A alle 12:30.

Redazione ITASportPress

Lecce-Torino scenderanno in campo oggi, domenica 12 marzo 2023 alle 12:30 per il lunch match di Serie A. Gara importante per entrambe le formazioni rispettivamente guidate in panchina da Marco Baroni e Ivan Juric.

Lecce-Torino, le ultime I padroni di casa del Lecce proveranno a tornare a fare punti dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Inter. La formazione di Marco Baroni dovrebbe affidarsi a Colombo come punta centrale con Di Francesco e Strefezza ai lati a completare il reparto avanzato. In mezzo Hjulmand in regia con Blin e Gonzalez. In difesa torna Baschirotto a dirigere il reparto davanti a Falcone.

Nel Torino di Juric Sanabria sarà la punta centrale. Radonjic e Miranchuk agiranno alle sue spalle. Davanti a Milinkovic in porta il terzetto Gravillon, Schuurs e Buongiorno.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Lecce-Torino si disputerà questa mattina, domenica 12 marzo 2023 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce alle 12:30.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il lunch match Lecce-Torino sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento con entrambe le piattaforme, potranno vedere la partita infine anche tramite l'app disponibile sul decoder Sky Q.

La gara potrà essere vista anche in streaming sempre con DAZN, Sky Go e anche con l'opzione NOW.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Joan González; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Miranchuk; Sanabria.