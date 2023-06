In precedenza via social, il difensore aveva espresso tutta la propria riconoscenza alla piazza: "Ringrazio Corvino e l'intero club, per avermi teso la mano quando altri dubitavano di me. Rimanere in seria A è stato come vincere un titolo. Ringrazio la squadra, mister Baroni, lo staff e i tifosi che ci hanno sostenuti dal primo all'ultimo giorno. Forza Lecce sempre".