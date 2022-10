Lecce, Umtiti: “Siamo una squadra giovane ma in crescita. Qui accolto benissimo”

Il difensore del Lecce Samuel Umtiti è intervenuto oggi in sala stampa per parlare del suo presente giallorosso. "Quando sono arrivato qui ho provato delle emozioni bellissime. Mi ritengo fiero e orgoglioso delle mie prestazioni, dopo tanti mesi in cui ho lavorato sodo per rimettermi al pari con i miei compagni. L'accoglienza che ho avuto è stata straordinaria. Sono stato contento di condividere quel momento con i tifosi, mi ha dato una carica di energia incredibile e mi sono sentito da subito considerato. Io adesso voglio ritrovare la forma che avevo tre anni fa; il mio rientro in ritardo è dovuto alla ricerca della forma migliore possibile, perché voglio dare un contributo importante in questa squadra".