Lecce, vicepresidente Liguori: “Roma? Sconfitta ingiusta all’andata va riscattata”

Sul campionato: "Stranamente equilibrato, con tanti risultati a sorpresa. Ma non credo più nei risultati a sorpresa perchè si è capito che questo torneo è davvero imprevedibile. Non a cosa sia dovuto tutto questo: al Mondiale, alla rifondazione della Nazionale, o non so a cos’altro. Ma noi abbiamo detto la nostra su ogni campo e non ricordo di nessun avversario che ci abbiamo realmente sotto. Da parte nostra, lo voglio ribadire, le tre componenti fondamentali stanno lavorando bene e all’unisono: società, direzione tecnica e gruppo squadra. L’emblema della nostra idea di calcio è Gonzalez: un giovane arrivato in punta di piedi dalla Primavera e oggi punto fermo della prima squadra. Questo è quello che vogliamo fare: i vari Berisha, Samek, McJannet, Vuturar e Burnete potrebbero essere i prossimi Gonzalez".