Lega A, Casini: “Sintonia con la B sulle riforme adesso tocca alla Lega Pro”

Intervento del presidente della Lega Serie A sulle riforme

Redazione ITASportPress

Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha affrontato oggi, nel corso di un`intervista su Rai Radio 1 con il giornalista Emilio Mancuso, diversi argomenti di attualità. Di seguito le principali tematiche sulle quali ha evidenziato il suo pensiero:

Riforme:

"Siamo ad un ottimo punto sulle riforme. La Serie A ha lavorato molto nei mesi scorsi ed ha predisposto un documento ricco, con molti punti, quasi tutti non può farli la Serie A da sola, ha bisogno di lavorare con la Federazione ma anche con le altre Leghe. In questi mesi, abbiamo lavorato con le altre Leghe, la Serie B è con noi su moltissime cose così come noi condividiamo la gran parte delle proposte che la B ha lanciato. Con la Lega Pro c`è stato anche un dialogo intenso, al di là di quello che si è letto, siamo fiduciosi che in questo mese di gennaio si lavorerà insieme per arrivare a cambiamenti importanti"

"Cerchiamo ora di ripartire in modo efficace, per questo è molto importante procedere con dei cambiamenti su tre temi: infrastrutture, avviando un dialogo con il Governo - e su questo il ministro Abodi è uno dei massimi esperti -, per rendere veloci le procedure di interventi sugli stadi; risorse, e quindi aumentare i ricavi e abbattere i costi, qui si può intervenire con proposte legislative ma anche con un bando diritti tv più innovativo; cultura, e cioè lavorare sui giovani e valorizzarli"

Rateizzazione imposte:

"Siamo soddisfatti perchè il provvedimento deve essere visto non in un`ottica del calcio, ma dello sport e dell`intero Paese. La rateizzazione non era la richiesta di un privilegio, era un modo ragionevole e proporzionato per poter porre fine a una vicenda iniziata un anno fa. Devo dire che il Governo e il Parlamento si sono mostrati sensibili nel cogliere in maniera seria e oggettiva quale fosse l`entità del problema, senza concedere privilegi ma consentendo ad un comparto industriale così importante di poter pagare le tasse"

Fuorigioco semiautomatico:

"Aumentare la trasparenza di alcuni aspetti del Var anche con delle sperimentazioni come rendere pubbliche alcune discussioni del Var, oltre alla questione del tempo effettivo. Il tema dell`uniformità della durata delle gare è importante"

Media Company:

"La serie A è già una media company, il tema riguarda un tentativo di riorganizzazione della Serie A che va insieme con le riforme. Sui diritti tv è stata approvata una delle modifiche che la Serie A chiedeva da tempo. Sul bando nazionale ci sarà infatti la possibilità di arrivare fino a cinque anni di durata".