Legrottaglie: “Serie A peggiorata. Juve? Dare tempo ad Allegri. Bari merita la A”

Il pensiero dell'ex difensore bianconero

Redazione ITASportPress

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Legrottaglie, ex calciatore, tra le tante, di Juve e Milan.

Cosa pensi delle Juve dopo la sconfitta con il Benfica? "La squadra non sta vivendo un momento particolarmente felice, nonostante l'impegno e la volontà di lasciare il segno. Sperava di ottenere risultati diversi, in seguito alla campagna acquisti di questa estate. Bisogna, tuttavia, capire la natura di queste difficoltà".

C'è un'assenza di gioco? "La Juve ha un gioco, anche se non è come tutti vorremmo vederlo. Ogni squadra ha un'idea calcistica ed una propria strategia, ma tutto dipende da diversi fattori come le caratteristiche dei calciatori o i metodi di allenamento utilizzati. Bisogna comunque dare tempo ad Allegri".

Il livello della Serie A è calato? "Considerando anche gli altri campionati, c'è stata un'involuzione. Alcuni calciatori sono tornati in Italia, dopo alcune esperienze all'estero. È una scelta che deve far riflettere, perché bisogna crescere e stare al passo delle altre squadre europee a livelli molto elevati. Abbiamo tanto talento, ma quest'ultimo va educato e la tecnologia deve essere rinnovata. Inoltre, è necessaria un'evoluzione anche da parte dei calciatori dal punto di vista mentale".

Dybala sta facendo la differenza alla Roma... "È un fenomeno per le sue caratteristiche tecniche. Naturalmente deve essere inserito nel contesto adeguato. Sta a Mourinho trovare l'ambito giusto per l'argentino. Vedo comunque una Roma ancora alle battute iniziali, in fase di studio, la squadra ha bisogno di giocare con un centrocampista in più".

Una piazza come Bari può ripercorre le stesse orme del Napoli? "Assolutamente sì, me lo auguro. È una piazza che merita un palcoscenico differente da quello odierno. Può anche superare il livello degli azzurri per la passione dei tifosi e il loro senso di appartenenza. Il problema subentrerà con De Laurentiis quando il club raggiungerà la Serie A. Questa squadra merita un'unica proprietà". Difficoltà nei rapporti dopo la conversione? "La felicità dipende esclusivamente dalla propria persona e dalla gestione di ciò che si ha dentro. L'aspetto principale del cristianesimo è rispettare il pensiero altrui, quindi non mi sono mai sentito in difficoltà. Non mi crea problemi sapere che gli altri non la pensino allo stesso modo".