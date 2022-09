L’Empoli sbanca Bologna con Bandinelli: sconfitta all’esordio per Thiago Motta

Falsa partenza per Thiago Motta sulla panchina del Bologna. Al Dall'Ara arriva un clamoroso k.o. contro un Empoli che trova così il primo successo in questo campionato. E i toscani sorpassano i rossoblù in classifica. Partita che sembra trascinarsi sullo 0-0 fino a quando l'equilibrio non è rotto da un errore di Skorupski. Il portiere polacco non trattiene un traversone basso di Henderson e Bandinelli a porta vuota appoggia in rete.