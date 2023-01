L’Inter a Monza getta via due punti scudetto al 94′

E' finita in parità la partita tra il Monza e l'Inter. Un 2-2 pirotecnico con i nerazzurri raggiunti in pieno recupero dai brianzoli grazie ad un autogol di Dumfries. La squadra di Inzaghi non riesce a mantenere il vantaggio trovato con Lautaro al 22' e deve accontentarsi di un solo punto all'U-Power Stadium. Partono forte i nerazzurri che sbloccano con Darmian. Ciurria dopo 2' trova il primo pari. Lautaro chiude il primo tempo con l'Inter il vantaggio. Nella ripresa Lautaro colpisce un palo e Caldirola segna il 2-2 al 94' anche se è il nerazzurro Dumfries a mettere la palla alle spalle di Onana.