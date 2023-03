L’Inter batte il Lecce 2-0 ed è seconda in solitaria

L'Inter riscatta il ko sul terreno del Bologna e vince in casa contro il Lecce per 2-0. Match subito in discesa con il gol di Mkhitaryan nel primo tempo con un bel tiro all'incrocio poi il raddoppio di Lautaro Martinez nella ripresa. Con questa vittoria la squadra di Inzaghi stacca il Milan ed è seconda in solitaria.