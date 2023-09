L’Inter demolisce il Milan che perde il derby 5-1. Doppietta Mkhitaryan

Il derby milanese è nerazzurro. L'Inter ha battuto il Milan 5-1 demolendolo con una forza e una cattiveria incredibile. Una partita sempre dominata dalla squadra di Inzaghi mentre ai rossaneri non è bastata la generosità in un momento che sembrava rimettersi in partita dopo il gol di Leao. Al 5' la sblocca subito Mkhitaryan tra le proteste rossonere, poi lo stesso armeno va vicino al bis. I nerazzurri colpiscono ancora con un super gol di Thuram che infila l'angolino giusto. Al 57' Leao accorcia le distanze, ma Mkhitaryan trova la doppietta che vale il 3-1. Calhanoglu cala il poker su rigore, nel recupero segna anche Frattesi. Il derby è dell'Inter, Milano è nerazzurra, ancora una volta. Quinto derby nel 2023, quinta vittoria dell'Inter. Nel segno del cinque, in una serata stupenda, bagnata da una pioggia bellissima, che ha esaltato il trionfo interisita.