L’Inter è imballata ma ci pensa Asllani a riprendere il Monaco

Tre settimane di differenza si fanno sentire. Il Monaco ha iniziato la preparazione il 16 giugno e arrivava alla sfida di Ferrara con 4 amichevoli nelle gambe, a differenza dell'Inter, che era sceso in campo solo a Lugano, in un avvio di stagione differente rispetto ai monegaschi, che saranno impegnati nel playoff di Champions League. Il 2-2 maturato al Mazza evidenzia in maniera importante la bontà della prova dell'Inter, andata sotto di due reti nel primo tempo e capace di rimontare, finendo quasi in crescendo nonostante una condizione atletica differente da quella degli avversari. Sono i gol di Gagliardini e Asllani a fissare il pareggio, dopo i gol di Golovin e Ben Yedder.

L'Inter nella prima mezzora fatica: la costruzione non è fluida, le gambe sono per forza di cose pesanti. Al 30' il Monaco va sul 2-0 grazie a Ben Yedder: infilata centrale di Golovin, con il centravanti perfetto nel beffare Handanovic in uscita bassa. Il doppio svantaggio non scoraggia l'Inter che, con il passare dei minuti, aumenta il tasso di pericolosità. Ancora D'Ambrosio, come a Lugano, propizia il gol: corner, colpo di testa di Danilo e Gagliardini, dopo la respinta del portiere, è bravo a ribadire in rete. Un finale in crescendo, con la traversa di Lautaro in spaccata, su cross di Dimarco: Inter rampante nonostante il caldo e i tanti allenamenti nelle gambe.