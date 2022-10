L’Inter è tornata: Lautaro e Barella stendono la Salernitana

Dopo la bella prestazione in Champions League, l'Inter conferma di essere uscita dalla crisi anche in campionato. I nerazzurri hanno battuto a San Siro la Salernitana con il punteggio di 2-0. A San Siro l'Inter parte forte e trova il vantaggio con un diagonale dal limite di Lautaro. Risposta di Kastanos con un tiro fuori di poco. Nerazzurri vicini al raddoppio con Dzeko e ancora con Lautaro. La seconda rete la trova Barella nella ripresa con un gran gol su lancio di Calhanoglu. Inter che conquista l'intera posta in palio e si porta a -1 dalla Roma al settimo posto.