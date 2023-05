L’Inter in 10 uomini cade a Napoli e il record di 91 punti si avvicina

Il Napoli vince contro l'Inter al Maradona con il punteggio di 3-1. Vittoria meritata dai campioni d'Italia che hanno avuto più il possesso contro i nerazzurri in 10 uomini dal 41' per il doppio giallo a Gagliardini. Il Napoli vince il big match contro la squadra di Inzaghi e fa en plein: ha battuto tutte le 19 avversarie in campionato. In avvio subito grande chance non sfruttata da Anguissa, a un passo dal gol anche dopo il quarto d'ora. Nella ripresa Anguissa la sblocca al terzo tentativo. Nel finale Lukaku trova il pareggio, ma Di Lorenzo riporta subito avanti i suoi con una bellissima rete da fuori. Nel recupero la chiude Gaetano. L'Inter con tanto turnover ha comunque giocato un match intenso sfiorando il pareggio. Napoli a 86 punti e quindi può battere il record di Sarri che chiuse a 91.