L’Inter sciupa la Juventus è cinica: Rabiot e Fagioli per il 2-0 bianconero

La Juventus vince il derby d'Italia battendo l'Inter 2-0. In gol per i bianconeri nella ripresa Rabiot e Fagioli. Un successo che rilancia la squadra di Allegri alla quarta vittoria consecutiva in campionato. L'Inter dopo un primo tempo all'assalto con almeno tre clamorose palle gol sciupate (chance per Dzeko e Dumfries) è caduta alla distanza. In gol Rabiot dopo una progressione imperiosa di Kostic. Poi una rete annullata a Danilo (tocco di mano), un'occasione per Lautaro per il pari, il palo di Kostic e il bis di Fagioli (con deviazione di Gosens), sempre su assist di uno scatenato Kostic. Juventus adesso è quinta a - 2 da Lazio e Atalanta. Inter dietro la squadra di Allegri.