L’Inter spreca e il Monza la punisce con l’ex Caldirola

L'Inter perde la terza partita in casa senza fare gol ed è storia visto che non era mai successo. Un gol di Caldirola premia il Monza che passa a San Siro. Nerazzurri che non riescono ad avere continuità e nonostante la vittoria in Champions la luce oggi si è nuovamente spenta. L'undicesima sconfitta in campionato non consente all'Inter di scavalcare il Milan e resta a -2 dai rossoneri e nel mirino dell'Atalanta. La squadra di Inzaghi gioca sottoritmo ma nel primo tempo si rende pericolosa con Lukaku, Correa e Barella. Nella ripresa ancora il belga vicino al gol, ma il Monza esce alla distanza. Mota sfiora il vantaggio e poi Caldirola, ex Inter, lo realizza con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo dove anticipa Bastoni. Finale a testa bassa dell'Inter ma senza lucidità. Il Monza aggancia il Torino a 38.