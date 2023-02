L’Inter stecca a Marassi: Lautaro non incide e la Sampdoria pareggia

Dopo tre vittorie consecutive (con la Coppa Italia) l'Inter rallenta la corsa. La squadra nerazzurra non è andata oltre lo 0-0 sul terreno della Sampdoria. Gara di grande compattezza della squadra di Stankovic che riesce a guadagnare un punto facendo grande densità nella propria metà campo. La formazione di Inzaghi attacca per tutto il primo tempo e ci prova ripetutamente con Calhanoglu, Lautaro, Darmian e Skriniar. Lammers impensierisce Onana. Nella ripresa la Samp crea qualche pericolo: Gabbiadini sfiora il palo. Lautaro non riesce mai a colpire pur avendo qualche buona occasione. L'Inter non riesce a essere incisiva e il match termina in parità. Nerazzurri a -15 dal Napoli.