L’Inter trascinata da Martinez piega il Monza. Genoa travolto dalla Fiorentina

Vittoria dell'Inter in casa contro il Monza nel debutto in Serie A delle due squadre. Bene Lautaro Martinez autore di una doppietta. Nerazzurri che hanno dominato i brianzoli giocando una gara intensa nonostante l'afa di San Siro. Il Genoa invece è stato travolto in casa dalla Fiorentina che ha rifilato il poker alla neopromossa. Biraghi, Bonaventura e Gonzalez nel primo tempo poi Mandragora per il 4-0 e Biraschi ha siglato il gol della bandiera rossoblù. Brutto esordio di Gilardino in Serie A con la sua squadra in balia dell'avversario.