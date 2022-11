L’Inter travolge il Bologna, cade la Samp a Torino e la Salernitana a Firenze

L'Inter dopo il ko contro la Juve si è riscattata a San Siro dove ha travolto il Bologna battuto 6-1. Iniziale vantaggio del Bologna (fortunata deviazione di schiena di Lykogiannis su tiro di Orsolini) poi Dzeko firma il pari con una magia. Dimarco completa la rimonta su punizione. Poi segna anche Lautaro, tutto nel primo tempo. Nella ripresa doppietta personale di Dimarco, rete anche per Calhanoglu su rigore e di Gosens. Inzaghi sale a quota 27 punti. Nuova sconfitta per la Sampdoria in caduta libera. Blucerchiati ko nella tana del Torino vincitore per 2-0. Gara molto solida dei granata che non corrono rischi e nel primo tempo passano in vantaggio con una girata di Radonjic. Nella ripresa, la Samp prova a reagire ma non riesce a creare particolari occasioni da gol.