L’Inter vuole rinnovare il contratto di Handanovic per un altro anno

Samir Handanovic potrebbe restare in nerazzurro ancora per molto. Il 38enne è stato una delle fondamenta dell'Inter negli ultimi anni, ma l'età comincia a farsi sentire. Per cui, secondo quanto ripotato da La Gazzetta dello Sport, l'esperto portiere potrebbe rinnovare il proprio contratto ad ingaggio dimezzato, con l'obiettivo di diventare sempre più uomo spogliatoio. Non è ancora chiaro per quanto tempo avverrebbe il prolungamento del contratto che, al momento, segna come data di scadenza giugno 2023.