Lippi: “Kvaratskhelia grande rivelazione, una gioia vederlo giocare”

Intervenuto ai microfoni di Euro-Football.Ru , Marcello Lippi si è espresso sulla trionfante stagione del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ha infatti superato ogni aspettativa e riportato in suolo partenopeo lo scudetto, quel trofeo che mancava ormai da 33 anni. "Il Napoli ha fatto una grandissima stagione. È stata una prestazione da grande squadra. Fa piacere, sono quelli che esprimevano il miglior calcio qui in Italia" ha dichiarato l'ex C.t della Nazionale italiana, il quale non solo si complimenta con i nuovi campioni d'Italia ma ne elogia le prestazioni. Beh, questa squadra li merita tutti.

Successivamente, Marcello Lippi si è concentrato sulle individualità che hanno permesso al Napoli di vincere lo scudetto. Tralasciando il bomber per eccellenza - Victor Osimhen - l'ex allenatore ha posto la lente d'ingrandimento sul compagno di reparto, Khvicha Kvaratskhelia: "Senza alcun dubbio secondo me è stata una delle migliori rivelazioni del campionato. Non scherzo quando dico che è una gioia da osservare in qualsiasi momento della partita".