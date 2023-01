Live blog: Napoli-Juventus, la gara è anche sui social

Il big match della 18.ma giornata di Serie A si gioca allo stadio "Maradona". In campo la capolista Napoli che ospita la Juventus seconda. Squadra di Spalletti a 44 punti, squadra di Allegri a 37. Per i campani c'è l'opportunità per allungare e provare a "scappare", ma i bianconeri cercheranno di ridurre il distacco a 4 punti, proseguendo nella sua straordinaria risalita. Sfida thrilling in campo ma sarà anche un venerdì sera infuocato sui social.