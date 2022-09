Lo Monaco: “Napoli può arrivare fino alla fine. Ecco la loro arma”

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo del Palermo e del Catania ed attuale Consulente FIGC: "La storia di Mazzocchi e la rete di Dimarco possono riavvicinare la Nazionale ai tifosi? "La scelta dei calciatori viene effettuata in base al loro momento di forma. Mazzocchi ha meritato la convocazione in Nazionale, in seguito alle ottime prestazioni con la Salernitana. Si sta proponendo come un calciatore emergente. Questa squadra sta offrendo possibilità importanti a tanti giovani. La storia del terzino italiano avvicina in qualche modo l'Italia ai tifosi per l'amore di patria, anche se si tende sempre ad essere degli ipercriticoni". Cosa ha bisogno della Nazionale per fare un'upgrade? "Rispetto agli Europei, abbiamo fatto un passo indietro per identità e modo di stare in campo. Anche perché l'Italia ha offerto un buon calcio in quel torneo. C'è in atto una crisi d'identità dal punto di vista del gioco. Ci sono tanti giovani i quali si stanno interfacciando con questa realtà". Pensiero sulla prestazione di Donnarumma con l'Ungheria? "La vittoria di ieri è stata frutto della prestazione incredibile di Donnarumma, al di là delle tante critiche ricevute. Si è dimostrato uno dei migliori portieri al mondo, non rimarcare la sua prova è impossibile. Ha effettuato alcuni interventi decisivi, i quali hanno evitato il pareggio dell'Ungheria. Gigio è stato rilevante, ma anche Dimarco ha sfornato una prestazione scintillante". Anche Meret sembra sia cresciuto dopo questo avvio di stagione..."Alex era uno dei portieri con più talento in passato. Questo ruolo è 'solitario', ma il valore di questo calciatore è fuori discussione, nonostante le numerose difficoltà del suo compito". Quanto perde il Milan con l'infortunio di Maignan? "L'anno scorso Mike è stato determinante, per i rossoneri è una perdita gravosa. Bisognerà anche attendere le prestazioni del vice". Il Napoli può arrivare fino alla fine? "Assolutamente sì. È la squadra più forte per la forza del gruppo azzurro, questa è l'arma in più della squadra di Spalletti".