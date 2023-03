Lo Monaco: “Zaccheroni voleva l’Inter, poi portai al suo Milan l’eroe dello scudetto”

Alberto Zaccheroni è arrivato a Udine dal Cosenza grazie a una intuizione dell'ex dirigente Pietro Lo Monaco. Giampaolo Pozzo però non voleva mandare via Galeone ma poi accettò la sfida e Zaccheroni arrivò in Friuli e fece molto bene a Udine. "Alberto voleva andare all'Inter - confessa Lo Monaco a Itasportpress-. Era tutto fatto con Moratti e noi lasciavamo partire il nostro allenatore che sognava Milano. Poi però Gigi Simoni vinse la Coppa Uefa e il presidente nerazzurro rinunciò a Zaccheroni confermando il suo mister. Allora il Milan si fece avanti e lo convinse. Zaccheroni che è il migliore tecnico che ho avuto per capacità di esprimere il lavoro in campo mi chiamò a gennaio e mi disse che gli mancava un'ala per vincere lo scudetto visto che la Lazio era avanti. Parlai con Galliani e gli consigliai un argentino non conosciuto in Italia. Era Andres Guglielminpietro. Galliani tentennò e mi rispose che mai avrebbe tesserato un giocatore con questo cognome. Poi però ne parlai con "Zac" e lo convinsi che quello era l'esterno giusto per il suo Milan. L'argentino arrivò e fu l'eroe dello scudetto del Milan 88/89 segnando anche il gol decisivo".