Lo Spezia batte il Milan e si rilancia per la salvezza

Dopo 8 partite senza vittoria lo Spezia torna alla vittoria. Al Picco battuto il Milan per 2-0 al termine di una gara vibrante ben giocata dai liguri. Una vittoria che consente allo Spezia di agganciare il Verona momentaneamente. Male il Milan che perde ancora dopo il derby di Champions e la zona Champions si fa a rischio. Semplici dopo l'Inter ha battuto anche il Milan. Spezia ha superato i rossoneri grazie ai gol nella ripresa di Wisniewski e di Esposito su punizione. Si complica dunque la corsa al quarto posto per i rossoneri che non approfittano del passo falso di Lazio e Atalanta. Punti preziosissimi invece per i padroni di casa che tornano a muovere la classifica dopo 3 sconfitte consecutive.