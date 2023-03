Lo Spezia risorge contro l’Inter che sbaglia quasi tutto e perde 2-1

Incredibile successo casalingo dello Spezia che al Picco ha battuto l'Inter con il punteggio di 2-1 nell'anticipo di Serie A. Una vittoria casalinga che mancava da sei mesi alla squadra ligure. L'Inter continua a mostrare i suoi limiti in trasferta che diverse volte è crollata lontano da San Siro. In avvio Dragowski para il rigore di Lautaro dopo il fallo di Caldara su D'Ambrosio. Traversa di Agudelo, ancora super il portiere dello Spezia sul 'Toro' che segna nella ripresa ma non vale (fuorigioco di Lukaku). La sblocca il neoentrato Daniel Maldini. Rimedia Lukaku con un altro penalty procurato da Dumfries che causa però il rigore decisivo di Nzola. L'Inter perde dopo aver tirato verso la porta avversaria ben 25 volte. Lo Spezia solo due.