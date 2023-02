Lo Spezia sul 2-0 viene ripreso dall’Empoli al 94′

Un gol di Vignato al 94' permette all'Empoli di pareggiare una partita che si era messa in salita contro lo Spezia in vantaggio di due reti. Al Castellani un 2-2 scoppiettante e ricco di emozioni dopo 96' ad alta intensità. Lo Spezia va sul 2-0 con la doppietta di Verde nel primo tempo con un rigore (al secondo tentativo) e un fantastico tiro sotto l'incrocio. L'Empoli, sotto anche di un uomo per l'espulsione di Parisi, guadagna prima la parità numerica con il rosso a Esposito e con i giovani Cambiaghi in gol al 71' e Vignato in pieno recupero con una bella conclusione, fa un altro deciso passo verso la salvezza. Lo Spezia forse ha creduto troppo presto di aver fatto bottino pieno ma adesso rischia di essere avvicinato dal Verona terzultimo.